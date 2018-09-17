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Город (Москва и область)     17.09.2018 11:48

Четыре пересадки свяжут БКЛ и МЦД-2 Нахабино - Подольск

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Теги:  МЦД  БКЛ  пересадки 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – На поезда Московского центрального диаметра-2 Нахабино-Подольск можно будет пересесть с 4 станций Большой кольцевой линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Пересадки будут организованы на станциях «Шереметьевская» и «Ржевская» северного участка БКЛ, а также на станциях «Текстильщики» и «Печатники» восточного участка БКЛ.

Ранее сообщалось, что с МЦД-2 пассажиры смогут совершить 13 пересадок на метро, шесть пересадок на другие радиальные направления МЖД, а также две пересадки на МЦК.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  БКЛ  пересадки 

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