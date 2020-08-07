7 августа. Mossovetinfo.ru – Станции Сокольнической линии метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» закроют для пассажиров с 23:00 пятницы 7 августа до открытия метро во вторник, 11 августа.
Для проезда к закрытым станциям пассажиры могут пользоваться компенсационым автобусом КМ и наземным общественным транспортом.
Ранее сообщалось, что до 20 августа 4 станции Сокольнической линии метро будут работать в особом режиме в связи с работами по обустройству современного бесстыкового пути. Подробнее об этом можно узнать здесь.
10:59 Другое Оргкомитет Евро-2020 получил разрешение на проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге в 2022 году
10:22 Город (Москва и область) Четыре станции красной ветки метро закроют для пассажиров с вечера 7 августа до 11 августа
10:11 Власть Правительство сняло ограничения на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы
09:43 В России В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские автомобили
09:06 Город (Москва и область) В ТиНАО стартовало расселение первых 13 домов по программе реновации
16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"
11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции
09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества
10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина
12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ