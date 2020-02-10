10 февраля. Mossovetinfo.ru – Четыре станции московского метрополитена будут благоустроены в 2020 году в рамках интеграции с МЦД, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Планируется завершить благоустройство на станциях «Славянский бульвар», «Площадь Ильича», «Текстильщики» и «Печатники».
На станции «Славянский бульвар» появятся тактильные указатели, отремонтируют кассы и потолки в вестибюлях. Кроме того, на станции поменяют инженерные сети и освещение, произведут замену дверей. Переход на одноименную станцию МЦД будет обустроен в «теплом контуре».
На станциях «Площадь Ильича», «Текстильщики» и «Печатники» выполнят ремонт напольных покрытий, стен и потолков, а также замену дверей и освещения, поменяют тактильные указатели, установят навесы.
Сообщается, что на сегодняшний день работы по благоустройству на данных станциях выполнены на 60%.
В настоящий момент в Москве насчитывается 58 станций маршрутов МЦД-1 и МЦД-2. С 19 из них можно совершить пересадку на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. В дальнейшем количество пересадочных станций на первых двух диаметрах планируется увеличить до 27.
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