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Город (Москва и область)
04.03.2020, 12:48
Часть строящихся инвестором жилых корпусов в районе Левобережный передадут под реновацию
4 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы передадут под программу реновации жилья квартиры в строящихся жилых корпусах в микрорайоне 2Д района Левобережный, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе деп...
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Город (Москва и область)
04.03.2020, 12:00
Москвичей предупредили о сильном ветре 4-6 марта
4 марта. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с вечера среды, 4 марта, до вечера пятницы, 6 марта, в связи с ожидающимся усилением ветра, сообщается на официальном ...
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Город (Москва и область)
04.03.2020, 11:34
Четыре стартовые площадки по реновации подобрано в районе Северный
4 марта. Mossovetinfo.ru – Четыре стартовые площадки подобраны в рамках программы реновации жилья в районе Северный сообщил журналистам начальник управления обеспечения реализации программы реновац...