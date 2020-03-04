4 марта. Mossovetinfo.ru – Четыре стартовые площадки подобраны в рамках программы реновации жилья в районе Северный сообщил журналистам начальник управления обеспечения реализации программы реновации жилищного фонда департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сидоров.



Четыре подобранные площадки расположены на Дмитровском шоссе. Построенные на стартовых площадках дома позволят организовать волновое переселение в рамках программы.



Всего в районе Северный в программу реновации жилья вошли четыре дома.