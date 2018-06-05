5 июня. Mossovetinfo.ru – В домах, которые строятся в рамках программы реновации, будут строиться и четырехкомнатные квартиры, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.



По закону квартиры по программе реновации должны предоставляться с таким же количеством комнат, и с не меньшей жилой площадью, чем старые квартиры москвичей. Однако ранее глава департамента Сергей Левкин сообщил, что около 10% москвичей, чьи квартиры попали в программу реновации, готовы доплатить и улучшить свои жилищные условия в рамках программы.



Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет. Первые участники программы реновации переехали в новые дома весной 2018 года.