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Город (Москва и область)     20.05.2018, 20:14

Число аварий с участием велосипедистов в Москве сократилось на 26,5%

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Теги:  велосипед 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Число аварий с участием велосипедистов в Москве сократилось с начала 2018 года на 26,5%. Об этом сообщил глава столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко.

В Москве в воскресенье прошел велопарад. По Садовому кольцу проехали более 30 тысяч человек.


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Карта места

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Теги: 
велосипед 

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