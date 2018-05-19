Другие материалы
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Город (Москва и область)
20.05.2018, 20:14
Число аварий с участием велосипедистов в Москве сократилось на 26,5%
20 мая. Mossovetinfo.ru – Число аварий с участием велосипедистов в Москве сократилось с начала 2018 года на 26,5%. Об этом сообщил глава столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко. В Москве...
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Город (Москва и область)
20.05.2018, 12:15
Более 10 тыс. человек посетили Музей Победы в рамках акции «Ночь музеев»
20 мая. Mossovetinfo.ru – В рамках акции «Ночь музеев» в Москве, Музей Победы на Поклонной горе посетили 11 тысяч человек, сообщается на официальном сайте музея. Основной наплыв посетителей б...
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Город (Москва и область)
19.05.2018, 13:17
Технический пуск участка желтой ветки метро запланирован на начало лета
19 мая. Mossovetinfo.ru - Технический пуск Калининско-Солнцевской линии запланирован на начало лета. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, которого цитирует Стройкомплекс. ...