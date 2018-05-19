20 мая. Mossovetinfo.ru – Число аварий с участием велосипедистов в Москве сократилось с начала 2018 года на 26,5%. Об этом сообщил глава столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко.



В Москве в воскресенье прошел велопарад. По Садовому кольцу проехали более 30 тысяч человек.