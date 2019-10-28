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Город (Москва и область)
28.10.2019, 13:44
Действия правоохранителей в ходе несанкционированных акций уберегли Москву от тяжелых последствий - Собянин
28 октября. Mossovetinfo.ru – Действия правоохранителей в ходе несанкционированных акций оппозиции прошедшим летом уберегли Москву от тяжелых последствий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе об...
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Город (Москва и область)
28.10.2019, 13:13
Следующая рабочая неделя будет сокращенной
28 октября. Mossovetinfo.ru – Следующая рабочая неделя будет сокращенной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд. В связи с празднованием в понедельник, 4 ноября Дня народного единства, с...
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Город (Москва и область)
28.10.2019, 13:04
Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин
28 октября. Mossovetinfo.ru – Более половины преступлений в Москве совершают не москвичи, а приезжие, заявил в ходе общегородского совещания по профилактике правонарушений мэр Москвы Сергей Собянин...