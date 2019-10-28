28 октября. Mossovetinfo.ru – Уровень преступности в Москве ежегодно снижается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общегородского совещания по профилактике правонарушений.



По словам Собянина с 2010 года число разбойных нападений и грабежей в Москве сократилось в пять раз, количество угонов машин и квартирных краж – в четыре раза, количество убийств – в два раза.



По словам мэра Москвы, российская столица является одним из самых безопасных городов среди крупных мегаполисов Европы, Америки и Азии, и отметил, что большая заслуга в этом принадлежит тем, кто занимается охраной порядка в городе.