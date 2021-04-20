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Город (Москва и область)     21.04.2021 14:13

Число сделок с ипотекой в I квартале выросло в Москве на 7%

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Теги:  Росреестр  ипотека  рост 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — За I квартал 2021 года в Москве зарегистрировано на 7% больше ипотечных договоров, чем за тот же период 2020 года, а по сравнению с I кварталом 2019 года рост составил 30%, сообщается на официальном сайте Росреестра.

За первые три месяца текущего года в Москве было зафиксировано 26 534 ипотечных договора. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 24 864 договора, в 2019 году - 20 388 договоров.

При этом в марте в Москве зарегистрировано 11 404 ипотечных договора, что на 24% больше, чем в феврале. По сравнению с мартом прошлого года рост составил 10%.

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Теги: 
Росреестр  ипотека  рост 

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