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Город (Москва и область)
21.04.2021, 14:54
Движение в ЮВАО ограничат из-за закрытия участка метро
21 апреля. Mossovetinfo.ru — На юго-востоке Москвы с 30 апреля по 24 мая будет ограничено движение наземного транспорта в связи с закрытием участка Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщает пресс-сл...
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Город (Москва и область)
21.04.2021, 14:13
Число сделок с ипотекой в I квартале выросло в Москве на 7%
21 апреля. Mossovetinfo.ru — За I квартал 2021 года в Москве зарегистрировано на 7% больше ипотечных договоров, чем за тот же период 2020 года, а по сравнению с I кварталом 2019 года рост составил 30%...
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Город (Москва и область)
20.04.2021, 18:39
На Ленинском проспекте к 2024 году построят три новые станции метро
20 апреля. Mossovetinfo.ru — Три новые станции метро будут построены на Ленинском проспекте к 2024 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы. На пер...