18 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 3 238 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Всего в столице выявлено 146 062 случая заболевания. Вылечились 28 913 человек, умерли – 1580 человек.



В целом по России выявлено 290 678 случаев заражения.