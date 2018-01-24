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Город     24.01.2018 14:04

Члены УИК и МФЦ перед выборами обойдут все московские дома‍

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Теги:  выборы-2018  выборы президента России  Валентин Горбунов  выборы  выборы президента 

24 января. Mossovetinfo.ru - Члены участковых избирательных комиссий (УИК) и сотрудники центров госуслуг (МФЦ) пройдут по московским квартирам и расскажут людям о выборах президента России. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«По московским квартирам пройдут члены УИК и сотрудники МФЦ. Задача - чтобы каждый москвич знал о выборах», - сказал Горбунов журналистам.

Директор центров госуслуг Москвы «Мои документы» Елена Громова пояснила, что информирование пройдет в два этапа: с 29 января и продлится до 23 февраля и с 1 марта до начала выборов.

«В первый раз мы москвичей просто проинформируем о предстоящих выборах. Во второй раз расскажем о том, как можно открепиться от своего избирательного участка, куда прийти голосовать», - отметила Громова.

По состоянию на 1 января 2018 года, в Москве насчитывается 7 миллионов 200 тысяч избирателей. 10 процентов из них проживают не по месту регистрации.

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Теги: 
выборы-2018  выборы президента России  Валентин Горбунов  выборы  выборы президента 

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