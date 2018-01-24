Члены УИК и МФЦ перед выборами обойдут все московские дома‍

24 января. Mossovetinfo.ru - Члены участковых избирательных комиссий (УИК) и сотрудники центров госуслуг (МФЦ) пройдут по московским квартирам и расскажут людям о выборах президента России. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



«По московским квартирам пройдут члены УИК и сотрудники МФЦ. Задача - чтобы каждый москвич знал о выборах», - сказал Горбунов журналистам.



Директор центров госуслуг Москвы «Мои документы» Елена Громова пояснила, что информирование пройдет в два этапа: с 29 января и продлится до 23 февраля и с 1 марта до начала выборов.



«В первый раз мы москвичей просто проинформируем о предстоящих выборах. Во второй раз расскажем о том, как можно открепиться от своего избирательного участка, куда прийти голосовать», - отметила Громова.



По состоянию на 1 января 2018 года, в Москве насчитывается 7 миллионов 200 тысяч избирателей. 10 процентов из них проживают не по месту регистрации.