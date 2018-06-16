ЧМ-2018: В Москве в ночь на 17 июня метро, МЦК и 45 наземных маршрутов работают до 3:00

16 июня. Mossovetinfo.ru - В ночь на 17 июня, с субботы на воскресенье, метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и часть маршрутов наземного транспорта будут работать до трех часов ночи (3:00 Мск), сообщили ИА «Моссовет» в горадминистрации.



Работа 45 маршрутов наземного транспорта, метро и МЦК продлена городскими властями в связи с проведением с 22:00 в субботу на стадионе «Спартак» матча между сборными командами Аргентины и Исландии, а также с Фестивалем болельщиков. После окончания матча часть вестибюлей станций метро «Спартак» и «Тушинская» будут работать только на вход.



Также из-за Фестиваля болельщиков возможны изменения в режиме работы станций метро «Университет», «Ломоносовский проспект», «Воробьевы горы».



Продление работы станций метро и МЦК в Москве до трех ночи будет также с 27 июня на 28 июня, с 3 июля на 4 июля, с 11 июля на 12 июля.