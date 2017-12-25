25 декабря. Mossovetinfo.ru – Около 15:00 автобус, предположительно принадлежащий подмосковному автопредприятию, въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар».



В результате происшествия первоначально сообщалось о 4 погибших и 15 получивших ранения. Затем появилась информация о том, что количество погибших возросло до 5, однако позднее данная информация была опровергнута, сообщалось, что один из пострадавших был реанимирован врачами скорой помощи. Официальной информации о количестве погибших и пострадавших пока нет. Четверо пострадавших были доставлены в медицинские учреждения столицы вертолетами Московского авиационного центра. О госпитализации остальных пострадавших не сообщается.



Водитель автобуса сам получил травмы, и был задержан. Сообщается, что водителю, которого зовут Виктор Тихонов, 58 лет, он работает в транспортной компании 30 лет. По словам сослуживцев и родственников перед выходом на работу Тихонов никогда не пил, сегодня перед выходом в рейс Тихонов проходил обычную проверку, которая не выявила противопоказаний.



Следствие рассматривает две основные версии случившегося: либо автобус «подрезала» другая машина, либо у автобуса произошел отказ тормозов. В интернете появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что автобус стоял у остановки, после чего внезапно поехал в сторону пешеходного перехода, сбивая людей. На допросе Тихонов показал, что авария произошла из-за технической неисправности. По его словам, автобус двинулся вперед, когда он снял машину с ручного тормоза, попытки остановить автобус ни к чему не привели.



На место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин, а также заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, глава дептранса Максим Ликсутов и начальник московской полиции Олег Баранов. Собянин дал поручение проверить техническое состояние всего автобусного парка Москвы. Глава московской полиции лично опросил Тихонова в своей машине, однако, о чем они говорили неизвестно. После разговора Баранов сразу уехал с места аварии.



Из-за аварии затруднено движение транспорта на Кутузовском проспекте в обе стороны, съезд с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области закрыт. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб, возможны перекрытия движения. Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.



Следственный комитет возбудил по факту аварии уголовное дело. В ближайшее время Виктор Тихонов будет проверен на наличие в крови алкоголя и наркотиков.

