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Город (Москва и область)     25.08.2020 15:27

Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году

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Теги:  БКЛ  метро  метрополитен  строительство  Сергей Собянин  Собянин 

25 августа. Mossovetinfo.ru – Строительство участка Большой Кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до станции «Карамышевская» завершат до конца года, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок также включает станцию «Улица Народного Ополчения». Таким образом, будет завершен первый этап строительства западного участка БКЛ.

На втором этапе будет построен участок от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская». На этом участке будет также расположена станция «Мневники».

Полностью строительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году.

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Карта места

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Теги: 
БКЛ  метро  метрополитен  строительство  Сергей Собянин  Собянин 

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