Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году

25 августа. Mossovetinfo.ru – Строительство участка Большой Кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до станции «Карамышевская» завершат до конца года, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.



Участок также включает станцию «Улица Народного Ополчения». Таким образом, будет завершен первый этап строительства западного участка БКЛ.



На втором этапе будет построен участок от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская». На этом участке будет также расположена станция «Мневники».



Полностью строительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году.