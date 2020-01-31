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Город (Москва и область)     31.01.2020 12:18

Демонтаж новогодних елок и праздничных конструкций в Москве начнется 31 января

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Теги:  елки  украшение города  демонтаж 

31 января. Mossovetinfo.ru – В ночь с 31 января на 1 февраля в Москве начнется демонтаж новогодних елей и праздничных конструкций, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Новогодние конструкции и украшения будут демонтированы и перевезены на специальные склады, где специалисты будут готовить их для украшения города к следующим новогодним праздникам.

Всего перед прошедшими новогодними праздниками в Москве было установлено более 300 новогодних елок, как в центре города, так и в других округах.


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Карта места

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Теги: 
елки  украшение города  демонтаж 

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