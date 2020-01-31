31 января. Mossovetinfo.ru – В ночь с 31 января на 1 февраля в Москве начнется демонтаж новогодних елей и праздничных конструкций, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
Новогодние конструкции и украшения будут демонтированы и перевезены на специальные склады, где специалисты будут готовить их для украшения города к следующим новогодним праздникам.
Всего перед прошедшими новогодними праздниками в Москве было установлено более 300 новогодних елок, как в центре города, так и в других округах.
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