Демонтаж в Москве крупных новогодних украшений завершат к 8 марта – зам мэра

27 февраля /Mossovetinfo.ru/. - В ночь на 27 февраля в Москве начался демонтаж 3 тыс. 828 праздничных объемно-декоративных конструкций, оставшихся от новогоднего убранства. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на интервью заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.



«В течение десяти дней, до 8 марта, завершится демонтаж таких праздничных крупномерных конструкций, как 17-метровый шар на Поклонной горе, композиция из елей «Тайга» на Манежной площади, «Музыкальный лес» и световая композиция в парке «Сокольники», а также световых арочных конструкций на Тверской, Манежной, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на площади Революции, в Камергерском и Газетном пер.», -сообщил заместитель мэра.



Всего, по словам Бирюкова, будет разобрано «3 тыс. 828 праздничных объемно-декоративных конструкций, установленных в Москве к Новому году и Рождеству». «Всего на территории города к новогодним праздникам было установлено 3 тыс. 925 объемно-декоративных конструкций. Из них 97, в том числе «Дед Мороз и Снегурочка» у Триумфальной арки, поздравительные открытки-фотозоны на привокзальных территориях, световые фигуры «Снеговики» в городских парках, были демонтированы в период с 15 по 18 января», - сообщил П.Бирюков.