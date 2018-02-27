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Город (Москва и область)     27.02.2018 14:24

Демонтаж в Москве крупных новогодних украшений завершат к 8 марта – зам мэра

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Теги:  Москва  украшения  конструкции  Новый год  демонтаж  Бирюков 

27 февраля /Mossovetinfo.ru/. - В ночь на 27 февраля в Москве начался демонтаж 3 тыс. 828 праздничных объемно-декоративных конструкций, оставшихся от новогоднего убранства. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на интервью заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«В течение десяти дней, до 8 марта, завершится демонтаж таких праздничных крупномерных конструкций, как 17-метровый шар на Поклонной горе, композиция из елей «Тайга» на Манежной площади, «Музыкальный лес» и световая композиция в парке «Сокольники», а также световых арочных конструкций на Тверской, Манежной, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на площади Революции, в Камергерском и Газетном пер.», -сообщил заместитель мэра.

Всего, по словам Бирюкова, будет разобрано «3 тыс. 828 праздничных объемно-декоративных конструкций, установленных в Москве к Новому году и Рождеству». «Всего на территории города к новогодним праздникам было установлено 3 тыс. 925 объемно-декоративных конструкций. Из них 97, в том числе «Дед Мороз и Снегурочка» у Триумфальной арки, поздравительные открытки-фотозоны на привокзальных территориях, световые фигуры «Снеговики» в городских парках, были демонтированы в период с 15 по 18 января», - сообщил П.Бирюков.

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Теги: 
Москва  украшения  конструкции  Новый год  демонтаж  Бирюков 

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