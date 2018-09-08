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Город (Москва и область)     09.09.2018 05:37

День города: в праздничных мероприятиях 8 сентября в Москве принял участие 5 млн человек

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Теги:  День города  праздники 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Мероприятия, посвященные Дню города в Москве, прошли 8 сентября без серьезных нарушений общественного порядка. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

В субботу в праздничных мероприятиях приняли участие около 5 миллионов человек. Празднование Дня города продолжится в воскресенье.


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Теги: 
День города  праздники 

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