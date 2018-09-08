9 сентября. Mossovetinfo.ru – Мероприятия, посвященные Дню города в Москве, прошли 8 сентября без серьезных нарушений общественного порядка. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.



В субботу в праздничных мероприятиях приняли участие около 5 миллионов человек. Празднование Дня города продолжится в воскресенье.