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Город (Москва и область)
09.09.2018, 05:37
День города: в праздничных мероприятиях 8 сентября в Москве принял участие 5 млн человек
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Мероприятия, посвященные Дню города в Москве, прошли 8 сентября без серьезных нарушений общественного порядка. Об этом сообщается на сайте столичной полиции. ...
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Город (Москва и область)
08.09.2018, 20:32
Сбой произошел в системе оплаты парковки через СМС в Москве
8 сентября. Mossovetinfo.ru - Сбой произошел вечером в субботу, 8 сентября, в системе оплаты парковки через СМС в Москве. Об этом сообщается на сайте «Московский паркинг». Сбой произошел в 19...
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Город (Москва и область)
08.09.2018, 18:17
Состоялась официальная церемония открытия концертного зала «Зарядье»
8 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новейший концертный зал в парке «Зарядье». Выступа...