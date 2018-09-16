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Город (Москва и область)     16.09.2018 12:23

День открытых дверей пройдет в московских библиотеках

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Теги:  библиотеки  День открытых дверей 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – День открытых дверей пройдет в московских библиотеках 22 сентября, сообщает портал mos.ru.

В акции примут участие более 140 столичных библиотек. Посетителям расскажут о библиотечных программах, будут проходить встречи с писателями, концертные выступления, книжные выставки, запись в кружки и клубы. Также можно будет принять участие в мастер-классах и подобрать программу дополнительного образования для детей.

Посетить все мероприятия можно будет бесплатно, по предварительной записи.


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Карта места

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Теги: 
библиотеки  День открытых дверей 

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