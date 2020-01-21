21 января. Mossovetinfo.ru – День студента в Москве в 2020 году отметят на 80 площадках по всему городу, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.



Праздничные мероприятия пройдут 25 и 26 января в парках, городских центрах и на других площадках.



Основные празднования пройдут в Парке Горького и на ВДНХ, различные праздничные программы и активности подготовлены в других местах.



Для студентов пройдут танцевальный флешмоб на главном катке ВДНХ, дискотека на коньках в Парке Горького, выступления победителей творческих конкурсов в московских ВУЗах. Также студенты смогут поиграть в керлинг. В других парках по студенческому билету можно будет бесплатно попасть на катки, покататься на тюбингах, на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдут выступления артистов и мастер-классы.



В сети кинотеатров «Москино» 25 января можно будет по студенческому билету купить билеты на любой сеанс в больших залах за 199 рублей.



26 января во дворце спорта «Мегаспорт» пройдет «Студенческий фестиваль предпринимательства».