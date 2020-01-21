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Город (Москва и область)
21.01.2020, 10:50
Дом по реновации построят в Южном Тушине в 2021 году
21 января. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья построят в Южном Тушине в 2021 году, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. Дом на 120 квартир с подземной парковкой буд...
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Город (Москва и область)
21.01.2020, 10:25
Снег, дождь, гололедица и град ожидаются в Москве 21 января
21 января. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил московских автолюбителей о возможном осложнении дорожной ситуации в связи с погодой, сообщение опубликовано в официальн...
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Город (Москва и область)
21.01.2020, 09:41
День студента отметят в Москве на 80 площадках
21 января. Mossovetinfo.ru – День студента в Москве в 2020 году отметят на 80 площадках по всему городу, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Праздничные мероприятия пройдут 25...