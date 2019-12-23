23 декабря. Mossovetinfo.ru – Заместитель руководителя департамента образования Москвы Антон Молев опубликовал видеообращение, по поводу регулярных эвакуаций школ и детских садов из-за сообщений о заложенных бомбах.



Регулярные сообщения о минировании зданий школ и проводимые в связи с этим эвакуации, влияют на учебный процесс, однако главное в такой ситуации – обеспечение безопасности детей, говорится в обращении.



Молев заявил, что в подобных ситуациях самым большим риском является паника. Дети должны спокойно и быстро следовать указаниям учителя или воспитателя и не отбиваться от класса или группы.



С 28 ноября началась волна анонимных сообщений о минировании зданий в Москве и Санкт-Петербурге. Ежедневно поступают десятки сообщений о заложенных бомбах в зданиях судов, торговых центрах, аэропортах, вокзалах, школах, детских садах, учебных заведениях. По каждому случаю проводятся проверки, все сообщения оказались ложными.