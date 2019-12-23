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Город (Москва и область)     23.12.2019 10:10

Департамент образования Москвы выпустил видеообращение по эвакуации школ

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Теги:  школы  детские сады  угроза взрыва  эвакуация 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – Заместитель руководителя департамента образования Москвы Антон Молев опубликовал видеообращение, по поводу регулярных эвакуаций школ и детских садов из-за сообщений о заложенных бомбах.

Регулярные сообщения о минировании зданий школ и проводимые в связи с этим эвакуации, влияют на учебный процесс, однако главное в такой ситуации – обеспечение безопасности детей, говорится в обращении.

Молев заявил, что в подобных ситуациях самым большим риском является паника. Дети должны спокойно и быстро следовать указаниям учителя или воспитателя и не отбиваться от класса или группы.

С 28 ноября началась волна анонимных сообщений о минировании зданий в Москве и Санкт-Петербурге. Ежедневно поступают десятки сообщений о заложенных бомбах в зданиях судов, торговых центрах, аэропортах, вокзалах, школах, детских садах, учебных заведениях. По каждому случаю проводятся проверки, все сообщения оказались ложными.


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Теги: 
школы  детские сады  угроза взрыва  эвакуация 

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