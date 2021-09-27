Дептранс рассказал, водители каких машин чаще всего получают штрафы за нарушение ПДД

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Водители дорогих иномарок чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Лидерами по числу штрафов, полученных на один автомобиль в рабочие дни I квартала 2021 года, стали Lamborghini – 10,6 нарушений на один автомобиль. На втором месте Rolls-Royce – 8,7 штрафов на один автомобиль. Замыкает тройку Bentley – в среднем 4,9 штрафов на одну машину.



В десятку автомобильных марок, на которые в Москве приходится больше всего штрафов вошли также Ferrari (4,7 нарушений), Genesis (4,1), Porsche (3,4), Mercedes-Benz (3,1), BMW (2,9), Kia (2,9) и Land Rover (2,7).