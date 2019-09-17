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Город (Москва и область)     17.09.2019 14:48

Депутаты Мосгордумы VII созыва приняли присягу

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Теги:  Мосгордума  депутаты  МГД  присяга 

17 сентября, Mossovetinfo.ru – Избранные депутаты Мосгордумы VII созыва приняли присягу, таким образом, согласно закону, они вступили в должности кандидатов.

Первое заседание нового состава московского парламента назначено на четверг, 19 сентября. На нем будет избран Спикер Мосгордумы. В Мосгордуме прошлого созыва эту должность занимал Алексей Шапошников, который переизбрался и в новый состав столичного парламента.

Выборы депутатов Мосгордумы состоялись в Москве 8 сентября. Было избрано 45 депутатов по одномандатным округам.

Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва.


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Карта места

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Теги: 
Мосгордума  депутаты  МГД  присяга 

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