17 сентября, Mossovetinfo.ru – Избранные депутаты Мосгордумы VII созыва приняли присягу, таким образом, согласно закону, они вступили в должности кандидатов.



Первое заседание нового состава московского парламента назначено на четверг, 19 сентября. На нем будет избран Спикер Мосгордумы. В Мосгордуме прошлого созыва эту должность занимал Алексей Шапошников, который переизбрался и в новый состав столичного парламента.



Выборы депутатов Мосгордумы состоялись в Москве 8 сентября. Было избрано 45 депутатов по одномандатным округам.



Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва.