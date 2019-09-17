17 сентября, Mossovetinfo.ru – Избранные депутаты Мосгордумы VII созыва приняли присягу, таким образом, согласно закону, они вступили в должности кандидатов.
Первое заседание нового состава московского парламента назначено на четверг, 19 сентября. На нем будет избран Спикер Мосгордумы. В Мосгордуме прошлого созыва эту должность занимал Алексей Шапошников, который переизбрался и в новый состав столичного парламента.
Выборы депутатов Мосгордумы состоялись в Москве 8 сентября. Было избрано 45 депутатов по одномандатным округам.
Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва.
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