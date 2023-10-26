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Город (Москва и область)     01.11.2023 10:17

Депздрав опубликовал новый рейтинг детских поликлиник Москвы

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Теги:  детские поликлиники  рейтинг 

1 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве опубликовали обновленный рейтинг детских поликлиник, По итогам обновленного рейтинга лидером стал филиал № 4 детской городской поликлиники № 122. Предыдущий рейтинг детских городских поликлиник был представлен в феврале 2023 года.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщили что рейтинг составлен на основе опроса родителей маленьких пациентов, которые оценили, насколько медорганизации следуют принципам работы городских поликлиник, разработанным с учетом обсуждения в профессиональных и пациентских сообществах. Новая система включает создание комфортных условий и доброжелательной атмосферы в поликлиниках, ответственное отношение медперсонала к обязанностям, доверие между пациентом и врачом и многое другое. В исследовании по составлению рейтинга приняли участие более 15 тысяч москвичей.

Рейтинг детских поликлиник Москвы, топ 10:
рейтинг детских поликлиник Москвы, топ 10

Результаты оценки всех детских поликлиник города опубликованы (рейтинг) на сайте Департамента здравоохранения.

Напомним, что 19 сентября 2023 года, на первом заседании Президиума Правительства Москвы после переизбрания, Мэр Москвы Сергей Собянин "по итогам дал поручение до конца года обновить все городские программы развития", в том числе «завершение в 2024–2025 годах второго этапа реконструкции городских поликлиник».

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Теги: 
детские поликлиники  рейтинг 

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