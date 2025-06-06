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Город (Москва и область)
08.06.2025, 10:40
Десять беспилотников, летевших на Москву, сбито минувшей ночью силами ПВО - Собянин
8 июня — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью в небе над Московской областью силами, средствами ПВО Минобороны России сб...
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Город (Москва и область)
07.06.2025, 09:20
Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Подмосковье – Воробьев
7 июня — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью и накануне днем в небе над Московской областью средства ПВО сбито 9 БПЛА, дв...
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Город (Москва и область)
06.06.2025, 18:45
Собянин сообщает о беспилотниках, атакующих московский регион
6 июня — Mossovetinfo.ru — Вечером в пятницу, 6 июня, мэр столицы Сергей Собянин разместил в своем в своем Telegram-канале ...