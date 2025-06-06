8 июня — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью в небе над Московской областью силами, средствами ПВО Минобороны России сб...

7 июня — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью и накануне днем в небе над Московской областью средства ПВО сбито 9 БПЛА, дв...