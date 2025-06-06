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Город (Москва и область)     08.06.2025 10:40

Десять беспилотников, летевших на Москву, сбито минувшей ночью силами ПВО - Собянин

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Теги:  БПЛА  беспилотники  Московская область  Москва  Россия  атака  уничтожение  Воробьев  Минобороны  Собянин  Клычков 

8 июня — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью в небе над Московской областью силами, средствами ПВО Минобороны России сбито десять беспилотников, летевших на Москву, сбито минувшей ночью ПВО, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. На протяжении ночи 8 июня, в период с 3:47 мск до 9:19 мск включительно мэр столицы семь раз сообщал об атаках беспилотников, в том числе летевших по два-три.

Минобороны России сообщило, что в период с 23.00 мск 7 июня до 7.30 мск 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым.

Российские силы ПВО уничтожили 9 БПЛА над Орловской областью, от осколков незначительно повреждены три дома, а также участок газопровода, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки БПЛА в Истре, в СНТ «Юбилейный», осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов минувшей ночью в аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты, сообщал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации.

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  Московская область  Москва  Россия  атака  уничтожение  Воробьев  Минобороны  Собянин  Клычков 

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