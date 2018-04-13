13 апреля. Mossovetinfo.ru – Десять объектов культуры планируется сдать в эксплуатацию в Москве в 2018 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



Он отметил, что к лету планируется открыть концертный зал парка «Зарядье». «В трехлетней перспективе город получит 32 новых объекта культуры», - добавил заместитель мэра.