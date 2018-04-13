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Город (Москва и область)     13.04.2018 17:06

Десять объектов культуры планируется сдать в эксплуатацию в Москве в 2018 году

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Теги:  строительство  Марат Хуснуллин 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Десять объектов культуры планируется сдать в эксплуатацию в Москве в 2018 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

Он отметил, что к лету планируется открыть концертный зал парка «Зарядье». «В трехлетней перспективе город получит 32 новых объекта культуры», - добавил заместитель мэра.


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Теги: 
строительство  Марат Хуснуллин 

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