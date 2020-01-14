14 января. Mossovetinfo.ru – Инвесторы построят в Москве девять новых промышленных предприятий, земельные участки под строительство были реализованы на городских аукционах, сообщается на портале mos.ru.



Как сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов, реализация на аукционах земельных участков под строительство промышленных предприятий является одной из мер по привлечению инвесторов в столичную промышленность.



Ефимов также сообщил, что самое крупное из девяти новых предприятий появится на юге Москвы. Его площадь составит 32,7 тысячи квадратных метров, строительство планируется завершить до 2027 года.