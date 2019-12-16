16 декабря. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве планируется открыть девять новых станций метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы, со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.



Четыре станции будут открыты в составе Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Еще пять станций будет открыто в составе Большой кольцевой линии «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская».



Бочкарев отметил, что объемы и темпы строительства метро в Москве остаются одними из самых высоких в мире. В 2019 году в Москве было открыто 8 новых станций метро.