28 октября. Mossovetinfo.ru – Действие системы чекинов в развлекательных заведениях Москвы продлено до 29 ноября, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что за первую неделю работы системы обязательной регистрации посетителей и сотрудников развлекательных заведений, к ней присоединились более 1500 заведений. В том числе, к системе присоединились ряд гостиниц и ресторанов, на которые действие указа о чекинах формально не распространялось.
Собянин отметил, что добровольное присоединение к системе говорит об ответственности перед посетителями.
Ежедневно в системе регистрируется около 40 тысяч телефонных номеров. Это позволяет оперативно оповещать посетителей ночных и развлекательных заведений Москвы о том, что они могли иметь контакт с зараженными короавирусом.
Система обязательной регистрации посетителей и сотрудников начала действовать в ночных заведениях Москвы с 12:00 понедельника, 19 октября. Все сотрудники, а также посетители могут попасть в ночные заведения столицы, которые работают с 00:00 до 06:00 только при условии регистрации номеров телефонов. При этом, регистрироваться необходимо в любое время суток, в том числе и днем.
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