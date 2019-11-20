20 ноября. Mossovetinfo.ru – Для того, чтобы оплатить проезд по МЦД или получить возможность бесплатной пересадки на МЦД с помощью карты «Тройка», карту необходимо перепрограммировать, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Для перепрограммирования карты с 20 ноября можно будет обратиться в любую кассу метро. Кроме того, активация карты будет доступна и в билетных автоматах метро, или с помощью валидаторов для удаленного пополнения карты.



Новые карты «Тройка», которые будут продаваться в кассах метро и билетных автоматах, уже будут автоматически активированы.



Запуск двух первых маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» запланирован на 21 ноября.