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Город (Москва и область)     20.11.2019 09:56

Для бесплатной пересадки на МЦД необходимо активировать карту «Тройка»

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Теги:  метро  МЦД  пересадка  оплата проезда  карта Тройка 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – Для того, чтобы оплатить проезд по МЦД или получить возможность бесплатной пересадки на МЦД с помощью карты «Тройка», карту необходимо перепрограммировать, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Для перепрограммирования карты с 20 ноября можно будет обратиться в любую кассу метро. Кроме того, активация карты будет доступна и в билетных автоматах метро, или с помощью валидаторов для удаленного пополнения карты.

Новые карты «Тройка», которые будут продаваться в кассах метро и билетных автоматах, уже будут автоматически активированы.

Запуск двух первых маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» запланирован на 21 ноября.


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Карта места

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Теги: 
метро  МЦД  пересадка  оплата проезда  карта Тройка 

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