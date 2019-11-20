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Город (Москва и область)
20.11.2019, 10:40
Количество станций метро в ТиНАО увеличится до 14 к концу 2023 года
20 ноября. Mossovetinfo.ru – До конца 2023 года количество станций метро на территории ТиНАО вырастет до 14, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы со ссылкой на главу департамента...
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Город (Москва и область)
20.11.2019, 09:56
Для бесплатной пересадки на МЦД необходимо активировать карту «Тройка»
20 ноября. Mossovetinfo.ru – Для того, чтобы оплатить проезд по МЦД или получить возможность бесплатной пересадки на МЦД с помощью карты «Тройка», карту необходимо перепрограммировать, сообщает пре...
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Город (Москва и область)
20.11.2019, 09:27
Маршруты и тарифы ряда экспрессов изменятся с 21 ноября в связи с запуском МЦД
20 ноября. Mossovetinfo.ru – Маршруты и тарифы ряда поездов-экспрессов, курсирующих на Белорусско-Савеловском и Курско-Рижском направлениях, изменятся с 21 ноября в связи с запуском двух первых мар...