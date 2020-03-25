25 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве для граждан, находящихся дома в режиме карантина и самоизоляции запустили портал «Я дома», сообщается на портале mos.ru.



Портал представляет из себя агрегатор различных инициатив государства, бизнеса и волонтеров, направленных на облегчение нахождения на карантине.



С его помощью нуждающиеся люди могут получить помощь и поддержку находясь на карантине, также на портале есть блоки по саморазвитию, обучению, творчеству, онлайн-кинотеатры, советы бизнесменам по организации дистанционной работы и многое другое.