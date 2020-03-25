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Город (Москва и область)     25.03.2020 11:15

Для москвичей на карантине открылся портал «Я дома»

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Теги:  карантин  интернет  порталы  досуг  образование  благотворительность 

25 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве для граждан, находящихся дома в режиме карантина и самоизоляции запустили портал «Я дома», сообщается на портале mos.ru.

Портал представляет из себя агрегатор различных инициатив государства, бизнеса и волонтеров, направленных на облегчение нахождения на карантине.

С его помощью нуждающиеся люди могут получить помощь и поддержку находясь на карантине, также на портале есть блоки по саморазвитию, обучению, творчеству, онлайн-кинотеатры, советы бизнесменам по организации дистанционной работы и многое другое.


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Теги: 
карантин  интернет  порталы  досуг  образование  благотворительность 

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