Днем в столице будет от минус 2 до нуля градусов, в Подмосковье до минус 5

23 января — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, местами небольшой снегопад и температура до минус 2 градусов прогнозируются в Москве в четверг, 23 января, сообщает Гидрометцентр. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.



Днем в столице будет от минус 2 до нуля градусов, в Подмосковье от минус 5 до нуля градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов, в Подмосковье до минус 8 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.



Действует желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей будет действовать в Москве до 23:00 24 января, в Подмосковье - до 23:00 30 января.