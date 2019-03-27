Другие материалы
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Город (Москва и область)
28.03.2019, 07:49
Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле
28 марта. Mossovetinfo.ru – Традиционные Дни открытых дверей пройдут в московским больницах в апреле. В рамках проекта «Входите, открыто!» ежемесячно можно пройти бесплатные обследования и получить ко...
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Город (Москва и область)
28.03.2019, 07:22
Жилой дом усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован
28 марта. Mossovetinfo.ru – Жилой дом городской усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Трехэтажно...
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Город (Москва и область)
27.03.2019, 16:06
Два аварийных дома расселят на севере Москвы
27 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены расселить два аварийных многоэтажных дома в районе Аэропорт, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. Аварийные дома находятся...