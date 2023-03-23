До 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 24 марта

24 марта, Mossovetinfo.ru - В Москве и Подмосковье в пятницу, 24 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 11 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.



«Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, по области - от плюс 6 до плюс 11 градусов. Ветер южный, юго-западный, западный, 6-11 м/c», - говорится в сообщении.



Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.



МЧС России по г. Москве напоминает и предупреждает: С наступлением весеннего периода увеличивается скорость сокращения ледового покрова столичных акваторий. Нахождение на водоёмах очень опасно - на весеннем льду легко провалиться.