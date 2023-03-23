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Город (Москва и область)
24.03.2023, 09:36
Сезон проката электросамокатов открылся в Москве
24 марта, Mossovetinfo.ru - Шестой сезон проката электросамокатов открылся в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Операторы планируют расширить зону аренды в Нов...
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Город (Москва и область)
24.03.2023, 08:54
До 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 24 марта
24 марта, Mossovetinfo.ru - В Москве и Подмосковье в пятницу, 24 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 11 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России. «Температу...
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Город (Москва и область)
23.03.2023, 18:39
Не будут ходить поезда в ночь на 25 марта на участке МЦД-2 в центре Москвы
23 марта, Mossovetinfo.ru - С 21:20 24 марта до 5:00 25 марта, в связи с работами по выносу городских коммуникаций в центре Москвы, укороченными маршрутами будут следовать поезда МЦД-2 и электрички Ри...