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Город (Москва и область)
21.04.2025, 08:52
До 27 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник 21 апреля
21 апреля — Mossovetinfo.ru — Днем в понедельник температура воздуха в городе составит 25-27 градусов тепла, переменна...
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Город (Москва и область)
19.04.2025, 11:17
До 2:00 на вход будет продлена работа станций метро и МЦК в ночь на Пасху, на 20 апреля
19 апреля — Mossovetinfo.ru — В ночь на 20 апреля будет продлена работа станций метро и МЦК на вход до 2:00, а также до 3:30 ...
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Город (Москва и область)
19.04.2025, 11:08
В ночь на Пасху в Москве продлят до 3:30 работу около 150 маршрутов
19 апреля — Mossovetinfo.ru — В Пасху, 20 апреля, автобусы будут перевозить пассажиров с 9:00 до 19:00, в ночь на 20 апреля бу...