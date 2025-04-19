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Город (Москва и область)     21.04.2025 08:52

До 27 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник 21 апреля

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Теги:  Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр  Фобос  прогноз  заморозки 

21 апреля — Mossovetinfo.ru — Днем в понедельник температура воздуха в городе составит 25-27 градусов тепла, переменная облачность, без осадков ожидаются в Москве в понедельник, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление около 748 мм ртутного столба.

В ночь на вторник в столице температура опуститься до плюс 12 градусов, в Подмосковье - до плюс 9 градусов.

В Москве с 12:00 и до 21:00 22 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

«Период предупреждения с 12:00 22 апреля до 21:00 22 апреля – днем 22 апреля местами ожидается гроза с дождем», – говорится в сообщении.

Резкое понижение температуры сразу на 10 градусов прогнозируется в Москве с четверга, значения днем будут в диапазоне плюс 15-20 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог отметил, что в последующем температура ночью понизится до плюс 4-9 градусов, днем - до плюс 11-16, что является нормой. «Есть вероятность того, что в выходные будут еще более низкие температуры», - сообщил Вильфанд.

Заморозки до минус 1 не исключены в московском регионе в воскресенье - сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. В предстоящие выходные будет холодно: ночью в городе ноль - плюс пять, в Подмосковье местами не исключены заморозки до минус одного, после обеда плюс три - плюс восемь. Погода оправит жителей Русской равнины из середины лета в конец марта, - рассказал Тишковец.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр  Фобос  прогноз  заморозки 

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