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Город (Москва и область)     02.01.2025 07:43

До 4 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 2 января 2025 года

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Теги:  Москва  погода  Московская область 

2 января — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, мокрый снег и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 2 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 729 мм ртутного столба.

«Облачно. Небольшие осадки местами умеренные (мокрый снег с дождем). Местами налипание снега на проводах и деревьях. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, 7–12 м/c, местами порывы до 1–17 м/c», – говорится в сообщении.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  Московская область 

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