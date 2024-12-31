До 4 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 2 января 2025 года

2 января — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, мокрый снег и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 2 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 729 мм ртутного столба.



«Облачно. Небольшие осадки местами умеренные (мокрый снег с дождем). Местами налипание снега на проводах и деревьях. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, 7–12 м/c, местами порывы до 1–17 м/c», – говорится в сообщении.