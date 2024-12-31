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До 4 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 2 января 2025 года
2 января — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, мокрый снег и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в чет...
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Город (Москва и область)
31.12.2024, 12:31
В новогоднюю ночь — с 20:00 до 06:00 — проезд на городском транспорте Москвы будет бесплатным
31 декабря — Mossovetinfo.ru — В новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря 2024 года до 06:00 1 января 2025 года— проезд на ...
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31.12.2024, 12:15
Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь
31 декабря — Mossovetinfo.ru — Красная площадь, главная площадь столицы России, с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января, ...