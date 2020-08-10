10 августа. Mossovetinfo.ru – Реконструкция еще четырех дорожных развязок на МКАД начнется до конца текущего года, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.



Осенью начнется реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние поля и Капотня, а до конца года работы начнутся на развязке МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с Люблинской улицей.



В результате реконструкции старые развязки клеверного типа, которые тормозят движение автомобилей, будут перестроенные в современные развязки с направленными съездами.



Ранее сообщалось, что до конца года будет завершена реконструкция развязки МКАД с Волоколамским шоссе.



Всего за последние годы в Москве реконструировали 16 развязок МКАД с вылетными магистралями.