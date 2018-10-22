22 октября. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве отремонтируют 145 уличных часов в центре города и на вылетных магистралях, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.



Ремонт призван устранить недостатки в работе, возникшие за длительное время службы часов.



Всего в Москве насчитывается более тысячи уличных часов, расположенных на опорах освещения.