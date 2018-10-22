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Город (Москва и область)
22.10.2018, 15:16
Собянин объявил о создании Московского стандарта благополучия пенсионеров
22 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о формировании в столице расширенной системы гарантий старшему поколению – Московского стандарта благополучия пенсионеров. Ка...
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Город (Москва и область)
22.10.2018, 14:39
До конца года в Москве отремонтируют 145 уличных часов
22 октября. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве отремонтируют 145 уличных часов в центре города и на вылетных магистралях, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. Р...
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Город (Москва и область)
22.10.2018, 13:54
За первые 10 месяцев 2018 года госуслугами на mos.ru воспользовались более 200 миллионов раз
22 октября. Mossovetinfo.ru – Количество пользователей портала mos.ru с начала года выросло примерно на 20%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter. За перв...