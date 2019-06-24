24 июня. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве планируется ввести в строй шесть новых станций метро, сообщил журналистам глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
До конца года будет завершено строительство четырех станций Некрасовской линии «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная», а также участка БКЛ от станции «Лефортово» до станции «Авиамоторная».
С 3 июня в Москве открылись для пассажиров станции Некрасовской линии «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», а с 20 июня четыре станции Сокольнической линии: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
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