Другие материалы
Город (Москва и область)
01.09.2025, 06:48
До плюс 29 ожидаются в столичном регионе 1 сентября
1 сентября — Mossovetinfo.ru — До 29 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 1 сентября, - сообщ...
Город (Москва и область)
29.08.2025, 09:37
Рост ОРВИ ожидается в Москве с началом учебного года
29 августа — Mossovetinfo.ru — Заболеваемость ОРВИ и гриппом вырастет в Москве с 1 сентября в связи с возвращением де...
Город (Москва и область)
25.08.2025, 09:51
На предстоящей неделе дневные температуры, а Москве будут колебаться в пределах 14–17 градусов
25 августа — Mossovetinfo.ru — На предстоящей неделе, до выходных накануне 1 сентября, в связи с воздействием североа...