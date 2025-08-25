 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     01.09.2025 06:48

До плюс 29 ожидаются в столичном регионе 1 сентября

Теги:  Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

1 сентября — Mossovetinfo.ru — До 29 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 1 сентября, - сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. По области местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, по области от плюс 19 до плюс 24 градусов, на востоке до 29 градусов тепла», – говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, 7-12 м/c, атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

