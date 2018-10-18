18 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве отреставрируют дом-мастерскую знаменитого художника Исаака Левитана в Большом Трехсвятительском переулке, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.



Дом является памятником как с исторической, так и с архитектурной точки зрения, поэтому для реставрации требуется подготовленный научный проект. Собственнику здания выдано предписание на разработку проекта. Разрешение на проведение реставрационных работ будет выдано собственнику здания только после того, как проект будет одобрен Мосгорнаследием.



Дом-мастерская Левитана является объектом культурного наследия федерального значения.