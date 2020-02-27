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Город (Москва и область)     27.02.2020 15:40

Дом на 83 квартиры по программе реновации построят в Зюзине в 2021 году

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Зюзино  программа реновации 

27 февраля. Mossovefinfo.ru – Дом по программе реновации жилья будет построен в районе Зюзино в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Односекционный 11-этажный жилой дом с подземной автостоянкой будет построен по индивидуальному проекту на Одесской улице.

Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся помещения коммерческого и социально-бытового назначения. В вестибюле обустроят комнату консьержа с санузлом, помещение для хранения уборочного инвентаря, помещение для колясок, зону почтовых ящиков, и лифтовой холл. Дом оснастят двумя лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов. Вход в здание, полы вестибюля и лифтового холла будут устроены на одном уровне с землей, чтобы облегчить вход в подъезд маломобильным гражданам и мамам с колясками.

Здание будет оборудовано системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома оборудуют детскую и спортивную площадки, места для отдыха, а также плоскостную парковку.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Зюзино  программа реновации 

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