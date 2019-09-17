17 сентября, Mossovetinfo.ru – Дом, расселенный в рамках программы реновации жилья, демонтировали в Бабушкинском районе Москвы, сообщается на портале mos.ru.
Пятиэтажный дом на улице Осташковская был демонтирован с применением технологии «умного сноса». Жители дома получили новые квартиры в новостройках в том же районе. В ближайшее время по технологии «умного сноса» будет демонтирован соседний пятиэтажный дом, жители которого уже также переехали в новое жилье.
После демонтажа второго здания, освободившийся участок будет передан под строительство нового жилья по программе реновации.
Технология «умного сноса» позволяет максимально переработать отходы и позволяет сделать процесс сноса более щадящим для окружающей среды. Данная технология используется при сносе всех домов, попавших в программу реновации.
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