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Город (Москва и область)     17.09.2019 13:36

Дом по программе реновации демонтировали в Бабушкинском районе

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Теги:  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  пятиэтажки  программа реновации 

17 сентября, Mossovetinfo.ru – Дом, расселенный в рамках программы реновации жилья, демонтировали в Бабушкинском районе Москвы, сообщается на портале mos.ru.

Пятиэтажный дом на улице Осташковская был демонтирован с применением технологии «умного сноса». Жители дома получили новые квартиры в новостройках в том же районе. В ближайшее время по технологии «умного сноса» будет демонтирован соседний пятиэтажный дом, жители которого уже также переехали в новое жилье.

После демонтажа второго здания, освободившийся участок будет передан под строительство нового жилья по программе реновации.

Технология «умного сноса» позволяет максимально переработать отходы и позволяет сделать процесс сноса более щадящим для окружающей среды. Данная технология используется при сносе всех домов, попавших в программу реновации.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  пятиэтажки  программа реновации 

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