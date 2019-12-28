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Город (Москва и область)     28.12.2019 13:03

Дом по программе реновации на 15-й Парковой улице сдадут в 2020 году

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Восточное Измайлово  программа реновации 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – В Восточном Измайлово завершается строительство дома по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Строительство дома ведется на 15-й Парковой улице, в настоящий момент готовы монолитные конструкции здания и фасад, ведется остекление здания и монтаж инженерных коммуникаций. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Двухсекционный 15-этажный дом с подземной парковкой строится по индивидуальному проекту. В доме будет 140 квартир: 28 однокомнатных, 84 двухкомнатные и 28 трехкомнатных.

Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся коммерческие и социально-бытовые организации.

В вестибюлях здания будут обустроены комнаты для консьержа, кладовые для уборочного инвентаря, помещения для хранения колясок. Кроме того, подъезды оборудуют пассажирскими лифтами грузоподъемностью в 630 и 1000 килограммов.

Входы в подъезды, полы в вестибюлях и лифтовых холлах будут расположены на одном уровне, что позволит родителям с колясками и маломобильным гражданам без проблем попадать в подъезд.

Здание будет оборудовано автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, а также системами охраны входа в здание, видеонаблюдения и оповещения при пожаре.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся детская и спортивная площадки, места для отдыха, а также плоскостная парковка, в том числе с местами для маломобильных граждан.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Восточное Измайлово  программа реновации 

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