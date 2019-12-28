Другие материалы
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Город (Москва и область)
28.12.2019, 14:20
Девять станций метро откроют в Москве в 2020 году
28 декабря. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве будет построено девять новых станций метро, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Планируется, что в 2020 году пассажиров прим...
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Город (Москва и область)
28.12.2019, 13:03
Дом по программе реновации на 15-й Парковой улице сдадут в 2020 году
28 декабря. Mossovetinfo.ru – В Восточном Измайлово завершается строительство дома по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. Строительство дома веде...
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Город (Москва и область)
28.12.2019, 12:51
Власти Москвы отказали в полном сносе доходного дома Черникова
28 декабря. Mossovetinfo.ru – Мосгорнаследие отказало в полном сносе доходного дома Черникова в Хамовниках, сообщил глава ведомства Алексей Емельянов ходе итогового заседания комиссии по культуре и...