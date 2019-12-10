10 декабря. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья будет построен в районе Даниловский в 2020 году, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



Односекционный, десятиэтажный дом с подземной автостоянкой будет построен по индивидуальному проекту в 5-м Рощинском проезде.



Всего в здании будет 70 квартир: 32 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Кроме того, еще две квартиры будут приспособлены под нужды маломобильных граждан.



Первый этаж дома будет нежилым, там разместятся помещения для магазинов, кафе и социально-бытовых объектов.



Вход в подъезд, полы в вестибюле и лифтовом холле будет сделаны на одном уровне с землей, чтобы облегчить попадание в дом маломобильным гражданам и родителям с детскими колясками.



В вестибюле здания разместятся комната консьержа, кладовая для размещения уборочного инвентаря, помещение для хранения колясок, зона почтовых ящиков. Здание оборудуют двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью в400 и 1 000 килограммов.



Здание будет оборудовано системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.



Прилегающая территория будет благоустроена, возле дома будут оборудованы детская и спортивная площадки, места для отдыха, также возле дома появятся плоскостные парковки.