11 февраля. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья построят в районе Лианозово в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Односекционный жилой дом с подземной парковкой будет построен на улице Илимская. В доме будет 131 квартира: 32 однокомнатных, 50 двухкомнатных и 49 трехкомнатных. Четыре квартиры в доме будут приспособлены для маломобильных граждан.
Первый этаж здания будет нежилым, в нем разместятся помещения коммерческого и социально-бытового назначения. В вестибюле будет обустроена команда для дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря, технические помещение и зона почтовых ящиков. Вход в здание, полы в вестибюле и лифтовом холле будут обустроены на одном уровне с землей, чтобы облегчить доступ в здание маломобильным гражданам и мамам с детскими колясками. В здании установят три лифта грузоподъемностью в 400, 630 и 1000 килограммов.
Дом будет оборудован системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.
Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, во дворе обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха, рядом с домом разместится плоскостная парковка.
В настоящее время идет ограждение строительной площадки устройство бытового городка и временных дорог.
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