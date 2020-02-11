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Город (Москва и область)     11.02.2020 17:18

Дом по программе реновации построят в районе Лианозово в 2021 году

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Теги:  программа реновации жилья  Лианозово  реновация жилья  строительство  программа реновации 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья построят в районе Лианозово в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Односекционный жилой дом с подземной парковкой будет построен на улице Илимская. В доме будет 131 квартира: 32 однокомнатных, 50 двухкомнатных и 49 трехкомнатных. Четыре квартиры в доме будут приспособлены для маломобильных граждан.

Первый этаж здания будет нежилым, в нем разместятся помещения коммерческого и социально-бытового назначения. В вестибюле будет обустроена команда для дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря, технические помещение и зона почтовых ящиков. Вход в здание, полы в вестибюле и лифтовом холле будут обустроены на одном уровне с землей, чтобы облегчить доступ в здание маломобильным гражданам и мамам с детскими колясками. В здании установят три лифта грузоподъемностью в 400, 630 и 1000 килограммов.

Дом будет оборудован системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, во дворе обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха, рядом с домом разместится плоскостная парковка.

В настоящее время идет ограждение строительной площадки устройство бытового городка и временных дорог.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Лианозово  реновация жилья  строительство  программа реновации 

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