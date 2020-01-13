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Город (Москва и область)     13.01.2020 12:26

Дом по программе реновации строят на Бауманской улице

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Теги:  программа реновации жилья  Бауманская улица  реновация жилья  ЦАО  программа реновации 

13 января. Mossovetinfo.ru – Стартовый по программе реновации жилья строят на Бауманской улице в центре Москвы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Пятисекционный дом переменной этажности будет оформлен в черно-белой гамме, а один из фасадов будет оформлен арочными окнами, которые создадут отсылку к классической архитектуре.

Максимальная высота здания составит 10 этажей, а общая площадь здания составит 31 тысячу квадратных метров.

Первый этаж здания будет отдан под магазины, аптеки и кафе, входы в которые будут расположены с внешней стороны здания, чтобы не мешать жильцам.

Внутри здания расположиться благоустроенный внутренний двор с детской и спортивной площадками, а также зоной отдыха. Двор будет открыт для всех жителей района.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Бауманская улица  реновация жилья  ЦАО  программа реновации 

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