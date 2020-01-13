13 января. Mossovetinfo.ru – Стартовый по программе реновации жилья строят на Бауманской улице в центре Москвы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Пятисекционный дом переменной этажности будет оформлен в черно-белой гамме, а один из фасадов будет оформлен арочными окнами, которые создадут отсылку к классической архитектуре.



Максимальная высота здания составит 10 этажей, а общая площадь здания составит 31 тысячу квадратных метров.



Первый этаж здания будет отдан под магазины, аптеки и кафе, входы в которые будут расположены с внешней стороны здания, чтобы не мешать жильцам.



Внутри здания расположиться благоустроенный внутренний двор с детской и спортивной площадками, а также зоной отдыха. Двор будет открыт для всех жителей района.