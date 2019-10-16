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Город (Москва и область)     16.10.2019 09:40

Дом по программе реновации в Басманном районе сдадут в эксплуатацию в 2022 году

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Басманный  программа реновации 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Началось строительство жилого дома по программе реновации жилья в районе Басманный, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Монолитный пятисекционный жилой дом переменной этажности от 6 до 10 этажей с подземной автостоянкой строится на улице Бауманская по индивидуальному проекту. Фасады здания будут выполнены таким образом, чтобы внешний облик дома соответствовал окружающей исторической застройке.

В доме будет 274 квартиры: 115 однокомнатных, 127 двухкомнатных, 29 трехкомнатных, 4 четырехкомнатных. Пять квартир будет специально оборудовано для нужд маломобильных граждан.

Первый этаж дома будет нежилым, там разместятся помещения для размещения магазинов, кафе, социально-бытовых объектов. В вестибюлях здания разместят помещения для консьержей с санузлами, комнаты для хранения колясок, кладовые для уборочного инвентаря и зоны почтовых ящиков. Кроме того, в каждом вестибюле установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Придомовая территория будет благоустоена, возле дома появятся детская и спортивная площадки, будут разбиты газоны и цветники. Помимо подземной автостоянки возле дома появится плоскостная парковка.

В настоящее время рабочие возводят монолитные конструкции подземной части здания. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2022 году.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Басманный  программа реновации 

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