15 декабря. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья в районе Марьина Роща будет введен в эксплуатацию в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Односекционный жилой дом на 120 квартир будет построен на Шереметьевской улице по индивидуальному проекту. В доме будет 45 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир.



Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся помещение коммерческого назначения и социально-бытовые объекты.



Для создания безбарьерной среды вход в дом, полы в вестибюле и лифтовом холле будут сделаны на одном уровне с землей, что позволит родителям с колясками и маломобильным жильца беспрепятственно попадать в здание.



Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха, высадят деревья и кустарники.