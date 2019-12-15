15 декабря. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья в районе Марьина Роща будет введен в эксплуатацию в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Односекционный жилой дом на 120 квартир будет построен на Шереметьевской улице по индивидуальному проекту. В доме будет 45 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир.
Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся помещение коммерческого назначения и социально-бытовые объекты.
Для создания безбарьерной среды вход в дом, полы в вестибюле и лифтовом холле будут сделаны на одном уровне с землей, что позволит родителям с колясками и маломобильным жильца беспрепятственно попадать в здание.
Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха, высадят деревья и кустарники.
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