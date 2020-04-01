1 апреля. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья в районе Метрогородок, сдадут в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Двухсекционный семиэтажный дом с подземной парковкой строится по индивидуальному проекту на Открытом шоссе. В доме будет 148 квартир: 12 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 6 трехкомнатных. Две двухкомнатные квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан.
Первые этажи здания будут нежилыми, в вестибюлях разместят лифтовые холлы, комнаты для консьержей, зоны почтовых ящиков, помещения для хранения уборочного инвентаря.
Каждый подъезд здания будет оборудован пассажирским лифтом грузоподъемностью в 1000 килограммов.
Дом будет оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.
Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома высадят деревья и кустарники, установят лавочки и урны, обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха. Также возле дома появится плоскостная парковка.
14:04 Город (Москва и область) Дом по программе реновации в Метрогородке сдадут в строй до конца 2020 года
13:34 Город (Москва и область) Около 550 человек в Москве находятся на домашнем лечении от коронавируса
12:37 Город (Москва и область) В Московской области за сутки выявлено 15 новых случая заражения коронавирусом
12:18 Город (Москва и область) Как в Москве будут контролировать людей на карантине и в режиме самоизоляции
11:34 Город (Москва и область) Почти половина новых заразившихся коронавирусом в Москве моложе 45 лет
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений