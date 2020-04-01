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Город (Москва и область)     01.04.2020 14:04

Дом по программе реновации в Метрогородке сдадут в строй до конца 2020 года

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Метрогородок  реновация жилья  снос пятиэтажек  жилье 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья в районе Метрогородок, сдадут в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Двухсекционный семиэтажный дом с подземной парковкой строится по индивидуальному проекту на Открытом шоссе. В доме будет 148 квартир: 12 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 6 трехкомнатных. Две двухкомнатные квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан.

Первые этажи здания будут нежилыми, в вестибюлях разместят лифтовые холлы, комнаты для консьержей, зоны почтовых ящиков, помещения для хранения уборочного инвентаря.

Каждый подъезд здания будет оборудован пассажирским лифтом грузоподъемностью в 1000 килограммов.

Дом будет оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома высадят деревья и кустарники, установят лавочки и урны, обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха. Также возле дома появится плоскостная парковка.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Метрогородок  реновация жилья  снос пятиэтажек  жилье 

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