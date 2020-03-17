17 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгосэкспертиза согласовала проект строительства дома по программе реновации жилья в районе Старое Крюково, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Дом на 227 квартир с подземной автостоянкой будет построен на Солнечной аллее. В доме будет 45 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 44 трехкомнатных и 10 четырехкомнатных квартир. Часть из них приспособят для маломобилльных граждан.
Прилегающую территорию благоустроят, возле дома оборудуют детскую и спортивную площадки, места для отдыха, пешеходные зоны, плоскостные парковки. Кроме того, будут разбиты газоны, высажены деревья, обустроены системы освещения, установлены лавочки и урны.
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