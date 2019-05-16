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Город (Москва и область)     16.05.2019 14:38

Дом по реновации построят на Староалексеевской улице

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Дом изогнутой формы с витражными окнами построят в рамках программы реновации жилья на Староалексеевской улице в Москве, сообщает пресс-служба Москоархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, дом будет иметь разную этажность – секция, основной фронт дома будет более высоким, а секция, находящаяся в глубине будет ниже. Это позволит свету свободно приникать в квартиры.

Подъезды дома будут сквозными, с возможностью выхода как на улицу, так и во двор. Во дворе будут оборудованы детская площадка и места для отдыха. В подъездах предусмотрены помещения для консьержей, помещения для колясок и для хранения уборочного инвентаря.

Рядом с домом будет оборудована плоскостная парковка, кроме того, в доме предусмотрен подземный паркинг, в который жильцы смогут попасть на лифте.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

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